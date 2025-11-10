Lavoro

Infortuni, Consoli (Reg. Marche): “Prevenzione e rispetto norme per un lavoro più sicuro ed efficiente”

by Adnkronos
by Adnkronos 0 comment

(Adnkronos) – “Siamo orgogliosi che l’Inail abbia scelto il porto di Ancona per avviare Si.in.pre.sa., un’iniziativa che valorizza la cultura della sicurezza nei luoghi di lavoro”. E’ quanto ha dichiarato Tiziano Consoli, assessore al Lavoro della Regione Marche. 

L’assessore ha ricordato che “per due anni, con 100 giornate di attività, la campagna offrirà momenti di sensibilizzazione, assistenza e formazione in tutta Italia”. 

“Abbiamo una normativa molto stringente sulla sicurezza nei cantieri e nelle attività industriali”, ha sottolineato. “Il rispetto delle regole è fondamentale per garantire non solo tutela dei lavoratori, ma anche maggiore efficienza e produttività. La Regione – ha aggiunto – sta lavorando a un piano pluriennale del lavoro che includerà azioni specifiche per incentivare la prevenzione e supportare le imprese in questa direzione”, ha concluso.  

lavoro

[email protected] (Web Info)

Potrebbe interessarti

Infortuni, Iacono (Inail): “Ancona simbolo di cultura sicurezza,...

Infortuni, Rotoli (Inail): “Serve patto istituzioni-imprese, sicurezza è...

Infortuni, Fiori (Inail), “Con Si.in.pre.sa. Istituto tra imprese,...

Infortuni, Inail: al via progetto Si.in.pre.sa. un viaggio...

iMeat, la fiera professionale del comparto carne nel...

Imprese, Nexta: per 4 ‘imprenditori familiari’ su 10...

Food, ecco le migliori 50 steakhouse d’Italia: la...

Welfare, Fava a Elle Active: “Presto Inps rilascerà...

Ia, la sfida nella formazione: riparte Jump per...

Imprese, Cariola (Eni): “Con G∙row valorizziamo la governance...