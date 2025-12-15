Lavoro

Geometri: “Compensare i crediti vantati con Pa con i debiti fiscali”

by Adnkronos
(Adnkronos) – “Pensare che il pagamento dei compensi dei professionisti sia bloccato da eventuali debiti con il fisco, senza individuarne l’entità e i soggetti, non va nella direzione dell’equità e della parità di trattamento, soprattutto considerando che molti professionisti si trovano oggi a loro volta creditori nei confronti delle Pa a causa dei ritardi nel saldo delle parcelle”. Lo dice all’Adnkronos/Labitalia il presidente Paolo Biscaro, presidente del Consiglio nazionale geometri e geometri laureati. 

“Sarebbe utile – spiega – in un’ottica di vera collaborazione tra professionisti e Pa, poter compensare i crediti vantati con i debiti fiscali, consentendo così di regolarizzare eventuali situazioni anomale e garantendo un corretto ed equo incasso sia per i professionisti che per lo Stato”. 

