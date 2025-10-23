Federmanager e Aidp, insieme per valorizzare il management italiano

(Adnkronos) – Favorire la diffusione della cultura manageriale, promuovere la formazione continua, rafforzare le politiche di welfare e creare sinergie concrete tra il management e i professionisti della direzione del personale: sono questi gli obiettivi del protocollo di collaborazione siglato tra Federmanager, la Federazione nazionale dei dirigenti delle aziende industriali, e Aidp, Associazione italiana per la direzione del personale. L’accordo, firmato da Valter Quercioli, presidente Federmanager, e Matilde Marandola, presidente Aidp, rappresenta un passo importante nella costruzione di un fronte comune a sostegno del capitale umano e della managerialità come leve strategiche per la competitività delle imprese italiane. Le due organizzazioni riconoscono un allineamento valoriale e di visione che si concretizza nel reciproco impegno a condividere competenze, esperienze e network professionali. L’intesa punta a sviluppare iniziative congiunte in ambito formativo e manageriale, a promuovere la cultura della meritocrazia e a favorire l’incontro tra domanda e offerta di competenze qualificate, con particolare attenzione ai temi del benessere organizzativo e del welfare aziendale. In particolare, Federmanager e Aidp si impegnano a: promuovere iniziative comuni – come corsi, workshop e seminari – per la crescita professionale dei manager; sostenere l’inserimento di risorse manageriali nelle aziende italiane, anche attraverso la collaborazione con Cdi manager, società di scopo di Federmanager specializzata in temporary management ed executive search; favorire la diffusione del Manifesto Aidp – forum della meritocrazia, sostenendo progetti di orientamento e conoscenza del mercato del lavoro rivolti ai giovani. Federmanager e Aidp si impegnano infine a esercitare un ruolo di interlocuzione costante con le istituzioni, per contribuire in modo propositivo alle politiche e alle strategie di sviluppo del sistema produttivo nazionale, anche in relazione ai temi della sostenibilità e del welfare integrato. "Il protocollo con Aidp – ha dichiarato Valter Quercioli, presidente Federmanager – rappresenta un passo importante nel percorso di valorizzazione del management italiano. Vogliamo promuovere insieme una cultura della managerialità, della competenza e della formazione continua che sostenga la crescita delle imprese e la qualità del lavoro. Attraverso questa collaborazione intendiamo favorire l’incontro tra domanda e offerta di preziose professionalità manageriali, creando nuove opportunità per le aziende e per i territori. La sinergia con Aidp ci permette di unire esperienze e visioni per costruire un sistema più competitivo, moderno e sostenibile. E' un impegno concreto per rafforzare il ruolo del management come motore di innovazione e sviluppo per il Paese". "Il protocollo di collaborazione con Federmanager – sottolinea Matilde Marandola, presidente Aidp – formalizza un significativo allineamento strategico e valoriale. L'obiettivo primario è rafforzare la cultura manageriale in Italia, riconoscendola come fattore chiave per la competitività delle imprese e la valorizzazione delle persone e delle loro competenze".

