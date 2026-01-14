Bravo: “Federico Poo Esteban e Santiago Oñate Verduzco nominati co-country manager”

(Adnkronos) – Bravo, la fintech internazionale specializzata nella gestione, ristrutturazione e prevenzione del sovraindebitamento, annuncia la nuova nomina di due country manager per l’Italia: Federico Poo Esteban e Santiago Oñate Verduzco. In particolare, Poo Esteban sarà responsabile delle attività Commerciali, mentre Oñate Verduzco guiderà le operations, secondo un modello di governance a doppia leadership già adottato dal gruppo a livello globale. La scelta di affidare le redini di Bravo in Italia a due differenti co-country manager riflette il modello organizzativo che caratterizza la fintech a livello internazionale. Bravo, infatti, è guidata da due co-ceo e co-founder: Juan Pablo Zorrilla, a capo dei team commerciali, e Javier Velásquez, responsabile dell’esecuzione operativa.

L’idea alla base di Bravo, azienda fondata in Messico e presente in Italia dal 2021, è nata nel 2009 negli Stati Uniti, all’interno dell’ecosistema dell’Università di Stanford, dove i due fondatori hanno conseguito un MBA. Oggi l’azienda opera anche in Brasile, Colombia, Portogallo e Spagna.

Bravo impiega circa 2.000 persone e ha supportato oltre 500.000 clienti in Europa e America Latina, liquidando oltre 400.000 posizioni debitorie a livello globale. In Italia, in particolare, ha già aiutato più di 20.000 tra individui e famiglie, arrivando a gestire un portafoglio di debiti che supera i 145 milioni di euro. Ha concluso quasi 10.000 negoziazioni, contribuendo all’estinzione di 100 milioni di euro di debiti.

Federico Poo Esteban, ingegnere industriale formatosi presso l’Universidad Iberoamericana di Città del Messico, entra in Bravo nel 2023 dopo un’esperienza nel settore Real Estate e nella startup TrueHome. In Bravo, ha ricoperto il ruolo di direttore commerciale e vice direttore operations in Messico (2023–2025), contribuendo al raddoppio del numero di clienti in due anni e mezzo e all’ottimizzazione dei processi di un team di circa 120 persone. Successivamente, si è trasferito a Madrid come vice direttore commerciale, contribuendo all’adattamento del modello Bravo al mercato europeo. “Questa esperienza internazionale mi ha permesso di confrontarmi con contesti culturali e regolatori differenti, e di costruire una visione globale che da oggi porterò al servizio della crescita di Bravo in Italia”, commenta Federico Poo Esteban, country manager commerciale di Bravo in Italia.

Santiago Oñate Verduzco, laureato all’Instituto Tecnológico Autónomo de México, ha accompagnato la crescita di Bravo in tre mercati chiave: in Messico (2018–2021) ha contribuito alla strutturazione dei primi processi operativi e creditizi; in Portogallo (2021–2024) ha guidato l’apertura e il consolidamento della sede di Lisbona come country manager e, infine, in Italia (dal 2024) ha portato la sede di Roma al break-even operativo a luglio 2025 e alla fase attuale di stabilità finanziaria e crescita sostenibile.

“Il mio ruolo sarà quello di garantire un forte coordinamento tra team, stakeholder e partner locali ed internazionali. Il 2026 sarà un anno chiave per consolidare la presenza di Bravo in Italia e accelerarne lo sviluppo”, conclude Santiago Oñate Verduzco, country manager operations di Bravo in Italia.

