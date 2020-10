Il caso Charlie Gard e il “pendio scivoloso” della bioetica

La bioetica, l’etica applicata alla biomedicina, ci aiuta a riflettere sul rischio che il paradigma culturale porti verso il “Pendio scivoloso”.

Purtroppo, la vita di Charlie Gard è oggi prigioniera di un paradigma culturale, che tende a riconoscere la “non dignità” di alcuni esseri umani. In questo caso, solo il fatto di presupporre l’incapacità di alcuni medici di guarire il suo gene difettoso, Charlie Gard è affetto da sindrome da deperimento del DNAmitocondriale, una mutazione del gene RRM2B, è bastato per questi medici dell’Ospedale Great Ormond Street di Londra di combattere contro tutto il resto della scienza medica internazionale di parere contrario, tra cui il luminare dott. Michio Hirano, affinché a Charlie venga “staccata la spina”.

L’ironia è che coloro che difendono il diritto all’eutanasia in nome dell’autonomia umana negano, contraddicendosi, l’autonomia nel processo decisionale per coloro che desiderano inveceutilizzare mezzi straordinari per preservare la propria vita o la vita di coloro che si affidano alla loro cura.

Tutto questo è solo in nome della falsa compassione e di fronte alla inefficacia della cure mediche che propone la soluzione di eliminare una vita invece di eliminare la malattia o un problema.

Questo, purtroppo, capita sempre più spesso quando il problema è percepito come troppo difficile da affrontare: la cura del paziente, cura difficile o probabilmente solo a lungo termine, o di una persona malata incapace o in una condizione di impotenza.

Per uscire dal problema, per motivi di falsa compassione, molti vogliono ora eliminare persone che hanno il dovere di aiutare, sostenere e amare.

La vita umana è un bene primario che la società e gli individui devono difendere e tutelare con un’attenzione prioritaria, eppure ci sono casi (come la malattia cronica fortemente invalidante o allo stadio terminale, lo stato vegetativo persistente, la richiesta del paziente) in cui la vita perde di valore, o può addirittura arrivare a essere «senza senso», «indegna di essere vissuta», fino a giustificare interventi che vi pongono fine.

Ogni essere umano in quanto unico nel senso più alto del termine ha un compito, un ruolo fondamentale per gli altri, per questo gli antichi, che avevano molto più di noi la percezione del ruolo sociale che ogni individuo riveste, condannavano il suicidio anche per una seconda ragione, ossia come atto ingiusto verso la comunità, in quanto organismo, in cui l’individuo vive.

L’individualismo non può prevalere sul senso di solidarietà tra gli uomini.

Esiste un dovere della società di tutelare i deboli, ma anche un dovere del singolo di avere cura di sé per svolgere la propria funzione nella società.

Importante è capire che questo è un paradigma culturale che porta verso ciò che è propriamente detto «pendio scivoloso». La storia ci mostra innumerevoli esempi del fatto che nel momento in cui s’iniziano a discriminare le vite degne di essere vissute dalle altre, si apre alla possibilità di abusi di ogni tipo. E se tale discriminazione è legalizzata, si può arrivare a sterminare interi popoli o intere categorie di persone.

Al contrario, la capacità di prendersi cura dei propri membri più deboli e fragili è ciò che rivela il livello di una civiltà. Bisogna comprendere in modo molto chiaro che non poter prevedere le degenerazioni e gli abusi che possono derivare da tali decisioni è già sufficiente a non accettare la legalizzazione di azioni simili.

In molti distinguono tra vita biologica e vita biografica, intendendo con la prima quella materiale, con la seconda quella della persona consapevole, in grado di dare significato alla propria esistenza. Ebbene, se è vero che la pienezza della vita umana comprende la vita spirituale della persona, è altrettanto vero che la vita biologica è condizione necessaria per esercitare le funzioni pienamente umane (intelligenza, libertà, capacità di amare): per questo anche la vita biologica è da tutelare come bene primario.

Quindi proprio perché è supporto delle funzioni superiori, la vita biologica dell’uomo va difesa e tutelata. E, poiché l’uomo è un tutt’uno, deve esserlo anche quando queste funzioni superiori non sono ancora sviluppate, non lo sono più, o non lo saranno mai. Il bene più alto che l’uomo può raggiungere, è rappresentato dalla sua vera essenza fatta dalla felicità, dalla realizzazione delle proprie capacità, dalla possibilità di amare, da ciò che di positivo, attraverso percorsi di vita, ognuno di noi riesce a trasmettere agli altri, specialmente attraverso percorsi di vita differenti. La vita, quindi, è un bene primario e fondamentale anche quando l’uomo non può temporaneamente o definitivamente utilizzare alcune sue capacità, perché la vita è la condizione necessariaper poter avere le possibilità per disporre di ogni altro bene.

Per questo suo ruolo di «condizione» necessaria il diritto alla vita fisica per l’uomo è un bene indisponibile, e privare qualcuno della vita è sempre un male. Può essere un male tollerato o giustificato, ma ciò non lo renderà mai un bene.

La libertà è una proprietà della persona più perfetta della vita, però presuppone la vita per essere esercitata. Così, bisognerebbe chiedersi se è lecito cercare di stabilire, su base scientifica ericonoscere che gli strumenti che abbiamo a disposizione riescono “solo in minima parte a stabilire se una persona ha coscienza di sé”. Oggi alcune persone vedono i medici come gli addetti alla riparazione di una macchina di cui non hanno ricevuto le istruzioni.

È proprio per evitare di essere ridotto al ruolo di tecnico della macchina umana, che un medico deve riflettere sui suoi scopi.

Di fondamentale importanza è ricordare che dai codici di deontologia medica più antichi è proibito arrecare la morte ai propri pazienti.

Fin dalla sua comparsa nella civiltà umana, il medico ha avuto come compito specifico la tutela della vita e della salute dei suoi concittadini. L’eventualità che sia affidato a lui il compito dicausare la morte delle vite «indegne di essere vissute» introduce una contraddizione insanabile con la natura stessa della sua missione.

Bisogna ricordare che la maggior parte dei medici si oppongono a tale pratica e non solo per ragioni morali. Le ragioni principali per l’opposizione di tale pratica sono la violazione del giuramento dei medici a non uccidere e non fare del male.

Bisogna sottolinerare che la medicina ha proprio il compito di evitare ogni sofferenza e il diritto ad interrompere procedure mediche sproporzionate rispetto ai risultati attesi, ma non quello di eliminare il malato per eliminare la malattia.