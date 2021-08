Acquistare auto usate, perché conviene e a chi rivolgersi?

Quando si deve acquistare una macchina, si può scegliere tra un modello nuovo ed uno usato. Il mercato delle auto usate è in costante crescita, in quanto spesso è possibile trovare in commercio dei modelli ancora in buone condizioni ad un prezzo conveniente. Infatti, le macchine più recenti, prima di potersi considerare “vecchie”, possono percorrere almeno 100.000 km.

Perché comprare un’auto usata?

Sicuramente il primo vantaggio correlato all’acquisto di un’autovettura usata, rispetto ad una nuova, è il prezzo, in quanto è possibile ottenere un risparmio notevole in fase d’acquisto, ma non solo. Infatti, anche l’assicurazione costa meno, poiché le auto usate hanno un valore inferiore rispetto a quelle nuove di zecca. Inoltre, con l’acquisto di una macchina di seconda mano, non si va incontro a svalutazione, come invece avviene con un’auto appena uscita dal concessionario. In ogni caso, l’acquisto di una macchina usata è da valutare per diversi motivi. In primo luogo, se si ha un budget limitato e si vuole avere maggiore scelta; oppure se la patente è stata conseguita da poco e si vuole fare un po’ di pratica, senza temere di danneggiare una macchina nuova.

Dove acquistare auto usata?

Per l’acquisto di una macchina usata si hanno due strade: rivolgersi ad un privato, oppure ad un concessionario, magari online. In entrambi i casi ci sono vantaggi e svantaggi. Acquistando da un privato, è più facile trattare sul prezzo, e quindi trovare una soluzione vantaggiosa per ambo le parti; tuttavia, il concessionario concede per legge almeno un anno di garanzia, oltre ad offrire, in genere, vetture controllate, con le parti meccaniche funzionanti. Pertanto, il consiglio è quello di rivolgersi ad un privato solo se si tratta di una persona fidata, in quanto, in caso di problemi con la vettura acquistata, bisogna agire per forza per vie legali, e non è scontato trovare una soluzione in maniera veloce. Quando si acquista da un privato, poi, bisogna occuparsi autonomamente di tutta la parte burocratica, concernente il passaggio di proprietà ecc., mentre il rivenditore autorizzato si fa carico di tali incombenze.

Cosa controllare quando si acquista un’auto di seconda mano

Prima di finalizzare l’acquisto di una macchina di seconda mano, è bene effettuare alcuni controlli al fine di accertarsi che tutto sia in regola ed il funzionamento della stessa sia ottimale, senza la necessità di interventi, che possono essere anche molto costosi. La prima cosa da fare è controllare le spie, in particolare quella dei freni. Se si accende subito dopo l’avviamento della macchina, per poi spegnersi quasi nell’immediato, significa che il sistema frenante ha dei problemi. Un’altra spia importante è quella dell’olio. Se si accende, c’è qualcosa che non va, pertanto è consigliabile non mettere in moto la macchina. Dopo una verifica visiva, è possibile passare ad un test drive, in modo da controllare che il volante sia fluido, senza vibrazioni o stridii; che le sospensioni funzionino regolarmente; che gli pneumatici non siano particolarmente usurati. Infine, è possibile passare al controllo di tutte le luci: freni, frecce, luci notturne frontali e posteriori.