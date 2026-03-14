Sanità, la Scuola di Ginecologia del Policlinico di Abano intitolata a Giovanni Scambia

(Adnkronos) – La Scuola di specializzazione in Ostetricia e Ginecologia attivata dall’università UniCamillus in collaborazione con il Policlinico Abano (Padova), diretta da Barbara Costantini, è stata ufficialmente intitolata a Giovanni Scambia, ordinario di Ginecologia e Ostetricia dell’università Cattolica e direttore scientifico della Fondazione Policlinico universitario Agostino Gemelli Irccs di Roma, luminare della ginecologia oncologica e uno dei massimi specialisti al mondo nella cura dei tumori dell’apparato riproduttivo femminile, scomparso nel febbraio dell’anno scorso. Grazie alla sinergia nata tra l’ateneo romano e il Gruppo ospedaliero Leonardo (Gol) alla fine del 2025, quando al Policlinico Abano sono state attivate anche le Scuole di specializzazione in Urologia e in Chirurgia generale, la struttura aponense, presidio ospedaliero della Regione Veneto e capofila del network di Gol, segna così un nuovo traguardo nel percorso di sviluppo delle sue attività anche dal punto di vista formativo, informa una nota. Un passaggio possibile grazie all’offerta sanitaria d’eccellenza – si legge – alle tecnologie più innovative, alla complessità della casistica affrontata ogni anno che pone la struttura ai vertici della sanità regionale e nazionale.

La cerimonia, ieri sera a Villa Bassi durante un evento che aveva l’obiettivo di celebrare lo straordinario percorso umano e professionale di uno dei padri della ginecologia oncologica moderna – prosegue la nota – si è aperta con i saluti istituzionali del rettore di UniCamillus, Gianni Profita, del sindaco di Abano Terme, Federico Barbierato, e di Nicola Petruzzi, presidente del Gruppo ospedaliero Leonardo. Un momento di profonda riflessione è stato affidato al prorettore dell’università UniCamillus, Salvatore Maria Corsello, che ha tenuto la Laudatio in ricordo del professor Scambia. Sono poi intervenuti i clinici. In particolare Manuel Maria Ianieri, responsabile dell’Uo di Ginecologia e Ostetricia del Policlinico Abano, e Gianluca Straface, responsabile dell’Ostetricia, che hanno sottolineato quanto il medico e scienziato visionario abbia innovato il settore e quale peso abbia avuto nella formazione degli specialisti che hanno lavorato con lui. Commozione per gli interventi di Emma Arcieri Mastromattei e la Luisa, rispettivamente moglie e figlia di Scambia, che hanno illustrato l’attività della Fondazione Giovanni Scambia, impegnata nel proseguire l’opera del professore a sostegno della ricerca e della cura delle patologie femminili.

“E’ per noi un grande onore e un motivo di profondo orgoglio – ha affermato Profita – Scambia è stato un gigante della medicina, ma prima ancora un medico capace di unire grande valore scientifico e straordinaria umanità. Ha curato, insegnato, ispirato. La sua formazione e la sua straordinaria carriera si sono sviluppate all’interno della grande tradizione dell’università Cattolica del Sacro Cuore e del Policlinico Gemelli, istituzioni alle quali è rimasto sempre profondamente legato e nelle quali ha contribuito a costruire una scuola scientifica e clinica di livello internazionale della quale siamo tutti debitori. Oggi il suo nome entra in questa scuola e ne diventa la guida. E’ un’eredità preziosa che affidiamo ai nostri giovani medici, perché trovino nel suo esempio la forza, la passione e il senso più alto della loro missione”. Ha dichiarato Petruzzi: “Per il Policlinico Abano e per il Gruppo ospedaliero Leonardo è un momento importante del percorso finora intrapreso nell’ambito dell’erogazione delle cure, della formazione e della ricerca. Ora la scienza e la clinica imparano da chi ha mirato sempre all’eccellenza per incontrare il futuro. Intitolare la nostra Scuola di specializzazione in Ginecologia e Ostetricia al professor Scambia significa formare i medici di domani con i valori che da sempre contraddistinguono il nostro gruppo: l’eccellenza tecnologica, l’umanizzazione delle cure e la ricerca costante. Questa scuola rappresenta un ponte tra la solida tradizione clinica del nostro territorio e l’innovazione internazionale, illuminate dall’opera del professor Scambia. Che questa sia un monito a perseguire non solo il sapere tecnico, ma quella sensibilità necessaria per accogliere la vita e proteggere la salute delle donne in ogni sua fase, onorando così la memoria di Scambia ogni giorno”.

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