Sanità, Consulcesi: “Burnout, sicurezza e digital health i corsi Ecm più scelti nel 2025”

(Adnkronos) – Benessere psicologico, sicurezza e competenze salvavita sono al centro delle scelte formative dei professionisti sanitari nel 2025. E’ quanto emerge dalla classifica dei corsi Ecm più seguiti dagli oltre 340mila iscritti al Club Professioni sanitarie di Consulcesi, nell’anno di chiusura del triennio formativo 2023-2025. La formazione continua – sottolinea Consulcesi – si conferma uno strumento strategico per affrontare le principali sfide del lavoro sanitario: carichi emotivi elevati, gestione dell’emergenza, innovazione tecnologica e aggiornamento normativo.

Il corso più scelto del 2025 – riferisce una nota – è ‘In&burnout. Il burnout nelle professioni d’aiuto’ (12 crediti Ecm), dedicato alla prevenzione e alla gestione dello stress lavorativo. Un dato che segnala una crescente attenzione alla salute mentale di chi opera quotidianamente in contesti ad alta pressione, con un impatto diretto sulla qualità delle cure. Tra i percorsi più seguiti anche ‘Radioprotezione nelle esposizioni mediche’ (12 crediti Ecm), che ha risposto al bisogno di aggiornamento sulle normative e sulle buone pratiche nell’uso delle radiazioni ionizzanti. La sicurezza di pazienti e operatori resta una priorità formativa, soprattutto in ambito diagnostico e terapeutico. Grande attenzione anche alla gestione dell’emergenza. Tra i corsi più frequentati figurano: ‘Blsd, Pblsd e manovre di disostruzione’ (9 crediti Ecm); ‘Blsd e disostruzione: prevenzione e primo soccorso dal neonato all’anziano fragile’ (50 crediti Ecm). Percorsi che coprono l’intera catena del soccorso e confermano il valore delle competenze salvavita nella pratica quotidiana. Anche la sanità digitale si conferma una componente strutturale dell’assistenza. Il corso ‘Telemedicina: nuove frontiere del digitale per una sanità accessibile’ (16,2 crediti Ecm) si è distinto per l’approccio pratico a fascicolo sanitario elettronico, gestione dei dati, Gdpr e linee guida Pnrr. Tra i più seguiti anche ‘Innovazione vaccinale e strategie di comunicazione con i genitori’ (5,4 crediti Ecm), che unisce aggiornamento scientifico e competenze relazionali, sempre più centrali per costruire fiducia e favorire un’adesione consapevole ai programmi vaccinali. Chiude la classifica ‘Ictus: dalla fisiopatologia alla riabilitazione’ (9 crediti Ecm), corso dedicato a una delle principali cause di mortalità e disabilità, con un approccio completo dalla prevenzione alla fase riabilitativa.

La classifica dei corsi Ecm più scelti su Club nel 2025 – conclude Consulcesi – restituisce l’immagine di professionisti attenti, consapevoli e orientati alla qualità. La formazione continua diventa così non solo un obbligo normativo, ma un investimento concreto per affrontare le sfide presenti e future del sistema sanitario.

