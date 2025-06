Premio ‘Progetto donna’, Aila promuove l’innovazione per la salute al femminile

(Adnkronos) – Valorizzare l'impegno e l'innovazione al femminile in tema di ricerca e di benessere e promuovere la consapevolezza collettiva sulla prevenzione. Sono gli obiettivi da cui parte la Fondazione Aila – Associazione italiana per la lotta contro l'artrosi e l'osteoporosi, nel presentare il Premio 'Progetto donna' che sarà preceduto dal convegno 'Benessere donna e longevità. L'awareness come valore sociale', in calendario a Roma il 17 giugno alle 10 alla Curia Iulia nel Foro Romano, cuore del Parco archeologico del Colosseo. L'incontro è parte delle attività promosse da Fondazione Aila, presieduta da Francesco Bove, proprio in occasione della presentazione del premio che verrà assegnato il 23 giugno al Tempio di Venere. Il tema del convegno, spiegano gli organizzatori, è particolarmente attuale in un contesto in cui l'invecchiamento della popolazione è un primato del nostro Paese con una popolazione over 65 di circa il 26% secondo le ultime note Istat. L'iniziativa si propone come occasione di "confronto scientifico e culturale sul tema del benessere femminile e della longevità, promuovendo una nuova consapevolezza collettiva sull'importanza della prevenzione, della ricerca e della valorizzazione della salute della donna in tutte le fasi della vita". L'invecchiamento della popolazione "è un fenomeno ben documentato in continuo sviluppo con impatti profondi su economia, welfare e società e che coinvolge principalmente la donna", dichiara Bove. "Il concetto di awareness come valore sociale – prosegue – si riferisce alla consapevolezza collettiva su temi rilevanti per il benessere della società come la salute e l'ambiente. Questa consapevolezza è fondamentale per promuovere cambiamenti positivi e sostenibili all'interno delle comunità. In ambito sociale la consapevolezza rappresenta la capacità di riconoscere e comprendere le problematiche, facilitando l'adozione di comportamenti responsabili e solidali su temi come la salute della donna". I lavori del convegno saranno aperti da Alfonsina Russo, Capo Dipartimento per la Valorizzazione del Patrimonio Culturale del ministero della Cultura, e da Beatrice Lorenzin, ex ministro della Salute. Seguirà la relazione introduttiva di Francesco Bove. Interverranno inoltre: Roberto Verna, patologo clinico; Francesco Cognetti, oncologo; Cinzia Marchese, esperta in medicina rigenerativa; Pierluigi Benedetti Panici, ginecologo; Daniela Prosperi, medico nucleare; Sabina Saccomanno, specialista in medicina del benessere; Mauro Racaniello di Farmindustria. —[email protected] (Web Info)