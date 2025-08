Ondate di calore, cosa significa morire per il caldo

(Adnkronos) –

Torna l'incubo delle ondate di calore dopo oltre 10 giorni di temperature miti al Centro-Sud, se non 'freddine' e piovose nella maggior parte delle regioni del Nord. Sono 4 i livelli di allerta sulle ondate di calore, che abbiamo imparato a conoscere con il bollettino del ministero della Salute soprattutto da metà luglio quando l'Italia era rovente. A spaventare è soprattutto il bollino rosso (livello 3 di allerta), che indica condizioni di emergenza con possibili effetti negativi sulla salute di persone sane e attive e non solo sui sottogruppi a rischio come gli anziani, i bambini molto piccoli e le persone affette da malattie croniche. A luglio si sono registrati diversi decessi legati alle temperature che sono arrivate a superare i 40 gradi, ma cosa significa morire per il caldo? Tre esperti rispondono all'Adnkronos Salute: un internista, un medico di pronto soccorso e un cardiologo.

Il caldo uccide perché "manda in tilt tutti i nostri sistemi di regolazione, spiega Giorgio Sesti, docente di Medicina interna alla Sapienza Università di Roma. Il corpo, infatti, "deve essere in grado di mantenere una temperatura e un'umidità costante. Se l'ambiente esterno non lo consente, succede quello che accade anche agli oggetti che usiamo tutti i giorni – cellulare, elettrodomestici – Si surriscaldano e non riescono più a funzionare". A questo si aggiunge la perdita di liquidi che, in maniera sinergica, contribuisce a portare lo stress fisico al limite fatale. "Quando c'è un eccesso di temperatura esterna elevata, combinata soprattutto con l'umidità – precisa Sesti – vengono meno quei meccanismi di difesa del nostro corpo necessari perché noi, 'per funzionare', dobbiamo mantenere la temperatura corporea costante, a poco meno di 37 gradi. In situazioni normali siamo in grado di contrastare l'aumento della temperatura che per l'uomo è sempre patologica. Non a caso, quando abbiamo malattie infettive abbiamo la febbre e questa crea una condizione di malessere. La febbre è una condizione in cui l'organismo è sottoposto a stress, viene messo sotto pressione il funzionamento degli organi". Si muore quindi per il caldo quando le nostre capacità di raffreddamento del corpo non sono più sufficienti. "Questo comporta un forte malessere", evidenzia l'internista. Uno dei meccanismi di raffreddamento, per esempio, "è la vasodilatazione: abbassa la temperatura, ma il cuore è sottoposto a stress, aumenta la frequenza cardiaca e il lavoro cardiaco. E' come se il cuore facesse una corsa continua perché deve far circolare il sangue più velocemente a causa della dilatazione dei vasi". A questo possono aggiungersi "problemi respiratori, soprattutto in base al tasso di umidità". Ciò significa quindi che, "se una persona ha già difficoltà respiratorie, il suo organismo viene sottoposto a una fatica enorme. E come al solito le persone più fragili, ovvero i grandi anziani o i bambini piccoli, ne hanno le conseguenze più gravi". Nel caso di colpo di calore, dunque, "la prima cosa da fare è abbassare la temperatura corporea: usare l'acqua, il ghiaccio, la ventilazione, perché sono tutti meccanismi che tendono a far abbassare a livello adeguato il termometro". A mettere in difficoltà il corpo al colpo di calore si aggiunge la disidratazione. "Si perdono molti liquidi sia perché si suda molto – illustra Sesti – sia per un'aumentata evaporazione attraverso la pelle e anche attraverso la respirazione. La disidratazione è una conseguenza del meccanismo di difesa dell'organismo che usa molti liquidi nel tentativo di abbassare la temperatura: è come se si avesse un incendio corporeo, si attivano i meccanismi antincendio interni e si consuma così più acqua, sottraendo al corpo elementi fondamentali al suo funzionamento". "Il colpo di calore porta uno squilibrio elettrolitico che può innescare aritmie anche gravi e quindi anche il decesso", sottolinea Giuseppe Rebuzzi, docente di Cardiologia all'Università Cattolica di Roma, che analizza gli effetti del picco di temperature soprattutto sugli anziani. "Il colpo di caldo o una eccessiva esposizione al sole – spiega – possono portare al meningismo (sintomi simili alla meningite ma senza infezione), con danni anche importanti. Più si suda, più ci si disidrata e si crea uno squilibrio nei sali minerali. Questa condizione è pericolosa soprattutto negli anziani, che purtroppo bevono poco o si scordano di farlo perché con l'avanzare dell'età si sente meno questo bisogno. Se non si reintegra quello che si perde – precisa il cardiologo – si attiva uno scompenso e un'aritmia che ha conseguenze sul cuore. Anche chi prende i farmaci diuretici deve stare attento e parlare con il proprio medico per valutare una rimodulazione".

Cosa accade nei pronto soccorso? "Nei mesi estivi vediamo i pazienti che arrivano per le conseguenze dei colpi di calore, ma in caso di decesso non possiamo dire che la causa sia proprio il caldo", puntualizza Fabio De Iaco, past president della Simeu (Società italiana di medicina dell'emergenza-urgenza) e responsabile del Pronto soccorso dell'Ospedale Maria Vittoria di Torino. "Noi in pronto soccorso prendiamo in carico le conseguenze di un colpo di calore, ovvero le insufficienze renali o le disidratazioni acute che possono avere varie cause – rimarca – non sempre solo l'afa torrida".

In un referto capita di scrivere 'morto per il caldo'? "No – replica l'esperto – però può capitare di descrivere le complicazioni che il colpo di calore può estremizzare: è come se il nostro organismo subisse uno shock, uno stress molto importante, che fa partire una reazione che può avere delle conseguenze che su pazienti fragili possono arrivare anche al decesso". —[email protected] (Web Info)