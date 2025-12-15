Salute

Marino (Marilab): “Nei nostri centri cura, benessere e fiducia”

(Adnkronos) – “Nei nostri centri i pazienti non trovano solo percorsi di diagnosi, cura e prevenzione basati su tecnologie avanzate e competenze consolidate, ma un ambiente pensato per favorire una condizione complessiva di benessere e fiducia”. Così Luca Marino, amministratore unico di Marilab, intervenendo alla convention di fine anno della società, organizzata al Chiostro del Bramante a Roma. 

“L’approccio olistico fa parte della nostra visione fin dall’inizio – afferma – e si traduce nella volontà di prenderci cura delle persone non solo dal punto di vista fisico, ma anche emotivo e psicologico. Corpo e dimensione emotiva sono profondamente collegati e questo principio guida da sempre i nostri percorsi di cura”. Secondo Marino, le iniziative introdotte negli ultimi mesi nei centri Marilab vanno in questa direzione e rappresentano “un’evoluzione coerente del nostro modello di assistenza, che mette il paziente realmente al centro, accompagnandolo in ogni fase del percorso in un contesto di attenzione, ascolto e qualità del servizio”. 

Infine, l’amministratore unico informa che Marilab sta aumentando il numero delle sedi. “Ne abbiamo aperta una nuova a Pomezia – precisa – e abbiamo già in previsione ulteriori aperture per il prossimo anno”. L’auspicio, conclude, è di proseguire “sulla strada della crescita coinvolgendo le nostre persone, dalla prima all’ultima”.  

