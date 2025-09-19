Salute

Malattie rare, Borgo: “Persona con Sla deve poter esercitare i propri diritti”

by Adnkronos
by Adnkronos 0 comment

(Adnkronos) – “Siamo molto felici di partecipare a questa cerimonia, da non considerarsi solo come meramente simbolica, ma come momento di testimonianza di quel cambio culturale che è necessario in questo Paese: vedere la persona con disabilità, anche una persona affetta da Sla, una malattia molto severa, una persona in quanto tale, che come tutte deve poter esercitare i propri diritti, desideri e bisogni”. Così, Maurizio Borgo, presidente dell'Autorità Garante nazionale dei diritti delle persone con disabilità, in occasione della XVIII Giornata nazionale Sla. Per celebrare questo giorno e sensibilizzare la cittadinanza Aisla – Associazione italiana sclerosi laterale amiotrofica ha lanciato quest’anno la sua più vasta campagna di sensibilizzazione, con appuntamenti in diverse città italiane e coinvolgendo istituzioni e comunità. Parte dell’iniziativa ‘Coloriamo l’Italia di verde’, l'illuminazione simbolica di alcuni monumenti della Penisola, che la sera del 18 settembre si sono colorati di verde. “In questo, il decreto legislativo 62/2024, che ha riformato non solo la valutazione di base, cioè l'accertamento della condizione di disabilità, ma ha soprattutto innovato la valutazione multidimensionale e ha introdotto nel nostro ordinamento il vero e proprio Progetto di Vita, sarà decisivo e fondamentale per consentire alle persone con disabilità di realizzare appieno, anche per un periodo purtroppo limitato della loro vita, perché affette da malattie particolarmente severe, tutti i propri diritti, nessuno escluso”, conclude. —[email protected] (Web Info)

Potrebbe interessarti

Riparte lo sport per bambini, medico-fisiatra: “Benefici su...

Quotidiano di Sicilia, Tregua decano dei direttori d’Italia...

Trapianti, in Italia record donazioni e scende attesa,...

Riparte lo sport per bambini, medico-fisiatra: “Benefici su...

Ricominciare dopo la malattia, presentato a Roma il...

Novo Nordisk: “Con semaglutide 2,4 mg benefici su...

Nastro d’oro sui monumenti, al via campagna per...

Salute, con calo termico prime insidie, ecco perché...

Sclerosi multipla, nuovi criteri per diagnosi più rapide...

Malattia dell’occhio secco, a Milano weekend tra informazione...