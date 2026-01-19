Hiv, oggi a Bari incontro su terapie long acting e prevenzione

(Adnkronos) – Cosa occorre per implementare l’innovazione nella pratica, al fine di rispondere alle sfide odierne che la gestione dell’Hiv ci pone nella quotidianità? Si svolge oggi a Bari presso il Palazzo della Regione Puglia l’ultimo appuntamento del progetto regionale ‘Hiv e terapie long-acting: un passo verso infezioni zero’, promosso da Regione Puglia con il patrocinio della Simit (Società italiana di malattie infettive e tropicali) e organizzato da Sanitanova. L’incontro conclusivo sarà dedicato alla definizione di elementi operativi per rendere le strategie integrate long acting realmente fruibili per le persone con Hiv e per chi voglia prevenire l’infezione. E’ infatti prioritario ridurre sempre più il virus circolante – ricorda una nota – intervenendo su popolazioni specifiche al fine di garantire l’aderenza necessaria alla terapia, in ogni ambito.

La combinazione tra innovazione terapeutica nel trattamento e nella prevenzione – si legge – rappresenta oggi un modello evoluto di sanità pubblica: le terapie long acting, grazie alla somministrazione controllata e meno frequente, favoriscono una maggiore aderenza terapeutica e riducono l’impatto quotidiano della malattia agendo così direttamente sulla riduzione dello stigma derivante dalla visibilità, di modo da avvicinarsi all’obiettivo ‘infezioni zero’. Il programma del 19 gennaio prevede relazioni epidemiologiche e cliniche, la presentazione di best practices regionali, un confronto tra stakeholder istituzionali, professionisti sanitari e associazioni, oltre a una tavola rotonda dedicata ai modelli integrati di prevenzione e trattamento. L’obiettivo è definire una road map condivisa per il sistema sanitario pugliese, capace di rispondere in modo strutturato e sostenibile alle sfide poste dall’Hiv.

L’evento è rivolto a infettivologi, direttori dei Dipartimenti di Prevenzione, dirigenti delle Asl e delle aziende ospedaliere, farmacisti, decisori istituzionali e associazioni di pazienti, confermando il valore del dialogo multidisciplinare come elemento centrale per l’innovazione dei servizi sanitari regionali. Con questo terzo appuntamento si conclude un percorso che ha accompagnato la Regione Puglia nell’analisi dei benefici clinici, organizzativi ed economici delle terapie long acting, ponendo le basi per un modello integrato di assistenza e prevenzione dell’Hiv, centrato sulla persona e orientato alla sanità del futuro.

