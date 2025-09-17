Salute

Giornata per la sicurezza delle cure, Aifa si illumina di arancione per promuoverla

by Adnkronos
by Adnkronos 0 comment

(Adnkronos) – Anche quest'anno l'Agenzia italiana del farmaco (Aifa) celebra la Giornata mondiale per la sicurezza delle cure, promossa dall'Organizzazione mondiale della sanità, e si illumina di arancione per promuovere la sicurezza delle cure, a partire dai più piccoli. Il tema del 2025 è 'Cure sicure per ogni neonato e ogni bambino' e lo slogan scelto è 'Patient safety from the start!'. "La sicurezza del paziente è per noi un obiettivo prioritario e ogni giorno l'agenzia lavora per garantire la qualità, l'efficacia e la sicurezza dei medicinali – spiega il presidente dell'Aifa, Robert Nisticò – Giornate come quelle di oggi ci permettono di ricordare, a noi stessi e a tutti, che ogni bambino ha diritto a cure efficaci e sicure. L'impegno di Aifa passa attraverso la valutazione attenta dei farmaci, il monitoraggio continuo del rapporto beneficio-rischio di tutti i medicinali, il supporto alla ricerca e le azioni per la promozione dell'uso responsabile dei farmaci, inclusi quelli destinati all'età pediatrica". —[email protected] (Web Info)

Potrebbe interessarti

Alimentazione, meno gas serra e diabete tipo 2,...

Medicina, studio italiano rivoluziona standard di cura post-angioplastica

Ambiente, ‘se malato influisce sul software del Dna’,...

Uap: “I vaccini sono un atto medico, ma...

Demenza di Bruce Willis, Padovani (Sin): “In breve...

Trapianti, a Modena il primo in Europa di...

Medicina, in bebè prematuri sangue placenta può prevenire...

Regione Lazio si illumina di verde per la...

Sma, svelate varianti genetiche chiave per diagnosi e...

“I farmaci non sono caramelle”. Al via la...