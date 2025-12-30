Salute

Cuore nuovo a Natale, doppio trapianto al Bambino Gesù per due cadiopatici di 6 e 8 anni

by Adnkronos
by Adnkronos 0 comment

(Adnkronos) – Due bambini, di 6 e 8 anni, hanno ricevuto il regalo più importante e atteso: un cuore nuovo. “Marco e Andrea (nomi di fantasia) sono stati infatti trapiantati di cuore il 18 e il 20 dicembre all’ospedale pediatrico Bambino Gesù di Roma e hanno potuto così trascorrere il Natale con le rispettive famiglie. “Ma qui da me Babbo Natale non ci viene?” ha chiesto poco dopo il risveglio Marco, 6 anni, affetto da una cardiomiopatia restrittiva e in attesa di un cuore dal mese di ottobre. Andrea, di 8 anni, ha invece una cardiopatia congenita complessa già sottoposta ad intervento correttivo ed era in attesa di trapianto da un anno e mezzo”. Lo sottolinea la nota dell’ospedale Bambino Gesù.  

“La condizione clinica di Andrea era particolarmente complessa. A causa della sua patologia e dei precedenti interventi aveva infatti sviluppato una sensibilizzazione continua del sistema immunitario che rendeva impossibile il trapianto – ricostruisce l’ospedale – Per ‘disattivare’ temporaneamente questa iperimmunità, è stato utilizzato per la prima volta in campo pediatrico un nuovo farmaco che agisce sulle cellule della memoria immunitaria abbassando il numero di anticorpi e consentendo così il trapianto di cuore. Sia Marco che Andrea sono stati risvegliati la vigilia di Natale e hanno potuto così passare il giorno di Natale con i loro genitori”. 

I trapianti sono stati realizzati rispettivamente da due differenti équipe cardiochirurgiche guidate dal dottor Lorenzo Galletti e dal dottor Adriano Carotti. I due bambini, seguiti presso il nostro ospedale dalla dottoressa Rachele Adorisio, sono entrambi ricoverati presso l’unità di Anestesia e Rianimazione Cardiochirurgica guidata dal dottor Luca Di Chiara. 

cronaca

[email protected] (Web Info)

Potrebbe interessarti

Influenza, picco in arrivo. Pregliasco: “Atteso un milione...

Malattie rare, ‘crescere con Duchenne’: sfide e sogni...

Influenza, Ordini medici: “Feste più a rischio, scambio...

Alimentazione, nuovi anti obesità cambiano i consumi, giù...

Influenza, cosa cambia con la variante K? La...

Negli sport sulla neve occhi sotto stress, ecco...

Malattie rare, speranza di terapia genica per i...

Gemelli, al congresso Floretina il futuro delle terapie...

Anziani, ‘in Rsa 1 pillola su 3 tritata...

Ferie non godute, ad assistiti Consulcesi liquidati oltre...