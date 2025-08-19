Salute

Benefici delle vacanze, la psicologa: “Mantenerli si può, con sport e vita sociale”

by Adnkronos
(Adnkronos) – "Praticare sport, coltivare hobby e trascorrere almeno due ore al giorno con gli amici e le persone che ci fanno star bene. Non rinunciare, dunque, al tempo per se stessi e tornare alla vita di sempre con gradualità e armonia. Così i benefici della vacanza potranno durare a lungo". Lo afferma all'Adnkronos Salute Alessandra Ruberto, presidente dell'Ordine degli psicologi del Molise e tesoriera del Cnop, Consiglio nazionale ordine psicologi.  "La vacanza è un tempo sospeso durante il quale congeliamo doveri, lavoro, impegni, abitudini – spiega Ruberto – Le persone che riescono a rientrare in maniera più virtuosa da questo tempo sospeso conserveranno più a lungo i benefici della vacanza. Se, invece, al contrario finite le ferie si affronta 'tutto e subito' allora si andrà incontro ad ansia e ad un abbassamento del tono dell'umore". Da qui la regola numero uno, secondo Ruberto: "Mai passare dal tempo vuoto 'all'overbooking'. Come? Facendo sport, coltivando hobby – laddove è possibile compatibilmente con il lavoro – e gestendo le relazioni personali".  Ma qual è l'identikit dell'italiano che rischia di vanificare i benefici di un periodo di relax? "Sicuramente chi ha una vulnerabilità psicologica, chi si butta a capofitto nel lavoro senza salvaguardare gli spazi di vita privata e mantenere i cosidetti 'eustress', gli stress buoni", conclude.  —[email protected] (Web Info)

