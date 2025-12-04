News

Zerocalcare e il caso Più Libri Più Liberi, Feltri: “Polemica assurda, va pubblicato tutto”

by Adnkronos

(Adnkronos) – “Io sono convinto da sempre che si debba pubblicare tutto, e trovo dunque assurde queste polemiche”. A parlare con l’Adnkronos è Vittorio Feltri, commentando le polemiche sulla partecipazione della casa editrice ‘Passaggio al Bosco’ alla fiera romana della piccola e media editoria ‘Più Libri, Più Liberi’, contestata da un nutrito gruppo di autori, artisti ed editori, convinti che la casa editrice diffonderebbe contenuti che esaltano figure ed esperienze fondanti dell’ideologia fascista. Per questo alcuni nomi noti, come il vignettista Zerocalcare, hanno deciso di non partecipare alla Fiera.  

“Di norma, chi legge è dotato di senso critico ed in grado di valutare quello che legge -aggiunge il direttore editoriale de ‘Il Giornale’- I cretini non leggono”.  

