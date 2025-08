Zeman sta meglio, figlio posta foto al mare: “La pre season fa sognare”

(Adnkronos) –

Zdenek Zeman sta meglio. Il tecnico boemo, ex allenatore, tra le altre, di Roma e Lazio, a inizio anno era stato ricoverato al policlinico Gemelli di Roma per un'ischemia cerebrale. Il figlio Karel Zeman (allenatore anche lui) ha pubblicato oggi, mercoledì 6 agosto, una foto al mare insieme. "La Pre-Season fa sognare, disperare, illudere, soffrire. La Pre-Season non è parte dell'allenatore, è essa stessa l'allenatore", ha scritto Karel Zeman su Instagram come didascalia a un selfie insieme al padre, sorridente. —[email protected] (Web Info)