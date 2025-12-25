News

Zelensky, il messaggio di Natale: ‘Possa morire’, la frase (su Putin?) fa discutere

by Adnkronos
by Adnkronos 0 comment

(Adnkronos) –
“Condividiamo un sogno, esprimiamo un desiderio per tutti noi: possa morire”. Un passaggio del messaggio del presidente ucraino Volodymyr Zelensky nella notte di Natale non passa inosservato e finisce sotto i riflettori dei media, in particolare britannici, che si soffermano sui sottotitoli in inglese. Nel messaggio, a cui danno risalto soprattutto Times e Telegraph, il leader di Kiev augura la morte a Vladimir Putin? 

Zelensky ha diffuso il messaggio, in ucraino, attraverso i suoi canali social. Un lungo video, di oltre 8 minuti, in cui ha ribadito l’obiettivo dopo quasi 4 anni di guerra con la Russia: “Chiediamo la pace per l’Ucraina, lottiamo per la pace e preghiamo per la pace. La meritiamo, meritiamo che ogni famiglia ucraina possa vivere in armonia e serenità”, le parole del presidente alla fine di una giornata caratterizzata dall’ennesima ondata di attacchi russi con droni e missili. 

 

“Così attacca chi è senza dio, così attacca chi non ha nulla in comune con la cristianità o con tutto ciò che è umano”, ha proseguito Zelensky. Quindi, il passaggio che appare controverso: “Condividiamo un sogno, esprimiamo un desiderio per tutti noi: possa perire”, ha detto Zelensky, come evidenzia la traduzione in inglese ‘may he perish’ proposta nel video sottotitolato dalla presidenza ucraina. 

 

 

“Caro popolo – la frase completa dopo circa 6’20” – sin dai tempi antichi gli ucraini credono che il cielo si apra nella notte di Natale e se si confessano i propri sogni, questi si avvereranno. Noi condividiamo un sogno e esprimiamo un desiderio per noi: ‘Possa lui morire’, ognuno di noi potrebbe dire a se stesso”. Zelensky non fa riferimento a nessuna persona in maniera esplicita: è un riferimento, nemmeno troppo velato, a Putin? “Quando ci rivogliamo a Dio – ha proseguito il presidente ucraino – chiediamo qualcosa di più grande: chiediamo la pace per l’Ucraina. Combattiamo per questo, preghiamo per questo, meritiamo questo”. 

internazionale/esteri

[email protected] (Web Info)

Potrebbe interessarti

Ucraina, nuovo attacco della Russia contro porto di...

Natale, eccessi a tavola e dolci: il piano...

Natale, gli auguri di Salvini: “Felice per il...

Pandoro e panettone, a Natale massimo una fetta...

Elicottero in missione di soccorso si schianta sul...

Venezuela-Usa, tensione sempre più alta. Esperti Onu: “Blocco...

Emilia Romagna oggi in allerta meteo rossa, fiume...

Masterchef Italia, stasera inizia la sfida: si comincia...

Caccia russi sui mari di Norvegia e Barents,...

Ucraina-Russia, l’apertura di Zelensky sul Donbass: la proposta...