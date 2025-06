Zaccagni si opera, poi rassicura: “Sono già a casa, sarò pronto per il ritiro”

(Adnkronos) –

Mattia Zaccagni è stato operato oggi, mercoledì 25 giugno. L'attaccante della Lazio si è sottoposto a un intervento chirurgico, programmato da tempo, per la risoluzione di una 'Groin Pain Syndrome'. un problema all'inguine che lo affliggeva da molto tempo. A comunicare il buon esito dell'operazione è stata la società biancoceleste con un comunicato ufficiale. "L’operazione è perfettamente riuscita e rientra in un percorso di recupero definito in anticipo, finalizzato alla piena ripresa dell’attività sportiva, prevista per il 14 luglio. Zaccagni osserverà ora un breve periodo di convalescenza, al termine del quale inizierà gradualmente il programma di riatletizzazione secondo i tempi stabiliti dallo staff medico della S.S. Lazio", si legge sui canali ufficiali biancocelesti. A rassicurare i suoi tifosi ci ha pensato lo stesso Zaccagni, dalla scorsa stagione capitano della Lazio, con una storia Instagram pubblicata sul proprio profilo: "Sono già dimesso e tornato a casa. Grazie a tutti per il vostro supporto. È un problema che mi affligge da tempo; ho giocato gli ultimi tre mesi della stagione con molto dolore. Riposo e terapia non sono stati sufficienti, quindi ho deciso di sottopormi all’intervento per essere pronto per il ritiro". —[email protected] (Web Info)