Wta Ningbo, Paolini ok all’esordio: batte Kudermetova in 2 set e vola ai quarti

by Adnkronos 0 comment

(Adnkronos) – Jasmine Paolini convince all'esordio del Wta di Ningbo in Cina, approdata direttamente agli ottavi di finale: batte la russa Veronika Kudermetova e vola ai quarti di finale. L'azzurra, n.8 del mondo, ha superato l'avversaria, n. 31, in due set con il punteggio di 6-2 7-5 in un'ora e mezzo di gioco. Paolini ora troverà l’elvetica Belinda Bencic, n.14 Wta. La toscana è a caccia della qualificazione per le Finals di Ryadh, che centrerà se raggiunge la finale del torneo cinese o se raggiunge la semifinale purché non incroci Elena Rybakina, sua concorrente per l'accesso al torneo in Arabia.  
