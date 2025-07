Wimbledon, Sinner ai quarti: Dimitrov prima domina, poi si ritira

(Adnkronos) – Jannik Sinner ai quarti di finale di Wimbledon 2025 grazie al ritiro di Grigor Dimitrov. Il bulgaro, testa di serie numero 19, ha vinto i primi 2 set per 6-3, 7-5 della sfida degli ottavi di finale di oggi, 7 luglio. Sul 2-2 del terzo set, ha dovuto abbandonare il match per un infortunio: si è procurato una lesione al muscolo pettorale destro con l'ultimo servizio che ha prodotto un ace. In precedenza Sinner aveva avuto bisogno dell'intervento del fisioterapista per un infortunio al gomito, accusato durante una caduta nella fase iniziale del match. "Dimitrov è stato così sfortunato negli ultimi 2 anni, è un giocatore incredibile. Ha faticato molto con gli infortuni negli ultimi Slam. Mi dispiace vederlo in queste condizioni, spero che recuperi in fretta. E' uno dei giocatori che lavora di più nel circuito, gli auguro solo il meglio. Questa non è affatto una vittoria, è un momento triste", dice l'azzurro nell'intervista post-partita. Ai quarti, Sinner affronterà lo statunitense Ben Shelton, che ha battuto in 4 set Lorenzo Sonego. L'Italia ha piazzato un altro giocatore ai quarti: Flavio Cobolli, vittorioso contro Marin Cilic, affronterà Novak Djokovic. —[email protected] (Web Info)