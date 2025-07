Wimbledon, oggi via alle semifinali: da Sabalenka a Swiatek, dove vedere i match

(Adnkronos) – Giornata di semifinali a Wimbledon 2025. Oggi, giovedì 10 luglio, si parte con quelle del torneo femminile. In campo la numero uno del ranking Wta Aryna Sabalenka, contro Amanda Anisimova, e Iga Swiatek contro Belinda Bencic. Ecco gli orari dei match di oggi e dove vederli in tv e in streaming

. Ecco il programma di oggi, giovedì 10 luglio, per le semifinali femminili a Wimbledon 2025.

Dalle 14:30, sul Centrale

Aryna Sabalenka [1] v Amanda Anisimova (USA) [13] Belinda Bencic (SUI) v Iga Swiatek (POL) [8]

Wimbledon 2025 sarà trasmesso in diretta esclusiva su Sky (con undici canali dedicati, a cominciare da Sky Sport Tennis) e in streaming su Sky Go e Now. Su Sky Sport Tennis saranno visibili tutti i match giocati sul Centrale, mentre sugli altri canali di Sky ci saranno le partite più interessanti sugli altri campi —[email protected] (Web Info)