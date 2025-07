Wimbledon, Musetti eliminato al primo turno

(Adnkronos) – Lorenzo Musetti eliminato al primo turno del singolare maschile di Wimbledon 2025. L'azzurro, testa di serie numero 7, oggi 1 luglio è stato sconfitto dal georgiano Nikoloz Basilashvili, numero 126 del ranking, che si è imposto per 6-2, 4-6, 7-5, 6-1. Musetti non ha ancora recuperato in pieno dall'infortunio muscolare che circa un mese fa lo ha costretto ad abbandonare il campo al Roland Garros nella semifinale contro lo spagnolo Carlos Alcaraz. Musetti oggi ha lottato per 3 set, prima di alzare bandiera bianca nella quarta frazione. —[email protected] (Web Info)