Wimbledon 2025, il programma di oggi: da Alcaraz a Sabalenka, orario e dove vedere i match

(Adnkronos) – Martedì di match da non perdere a Wimbledon 2025. Oggi, 8 luglio, iniziano i quarti di finale dello Slam inglese. Ad aprire la giornata sarà la numero uno del ranking Wta Aryna Sabalenka, contro Laura Siegemund sul Centrale. Poi toccherà al campione in carica Carlos Alcaraz, che se la vedrà contro Cameron Norrie. Da tenere d'occhio anche il match tra Taylor Fritz e Karen Khachanov. Ecco il programma di oggi a Wimbledon e dove dedere tutti i match in tv e streaming. Ecco i match in programma oggi, martedì 8 luglio, a Wimbledon 2025:

Dalle 14:30, sul Centrale

Aryna Sabalenka [1] v Laura Siegemund (GER) Cameron Norrie (GBR) v Carlos Alcaraz (ESP) [2]

Dalle 14, sul Campo 1

Taylor Fritz (USA) [5] v Karen Khachanov [17] Amanda Anisimova (USA) [13] v Anastasia Pavlyuchenkova

Wimbledon 2025 sarà trasmesso in diretta esclusiva su Sky (con undici canali dedicati, a cominciare da Sky Sport Tennis) e in streaming su Sky Go e Now. Su Sky Sport Tennis saranno visibili tutti i match giocati sul Centrale, mentre sugli altri canali di Sky ci saranno le partite più interessanti sugli altri campi. —[email protected] (Web Info)