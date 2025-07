Wimbledon 2025, da Alcaraz a Paolini i match di oggi – La diretta

(Adnkronos) – Terzo giorno di match a Wimbledon 2025. Oggi, mercoledì 2 luglio, a Londra inizia il secondo turno del torneo e torna in campo il numero 2 del ranking Carlos Alcaraz, che se la vedrà con Oliver Tarvet. Sul Centrale riflettori anche sulla numero uno della classifica Wta Aryna Sabalenka, impegnata contro Marie Bouzkova. Tra gli azzurri, in campo Jasmine Paolini (contro Kamilla Rakhimova), Mattia Bellucci (contro Jiri Lehecka) e Luciano Darderi (contro Arthur Fery).

Wimbledon 2025 è visibile in diretta esclusiva su Sky (con undici canali dedicati, a cominciare da Sky Sport Tennis) e in streaming su Sky Go e Now. Su Sky Sport Tennis sono visibili tutti i match giocati sul Centrale, mentre gli altri canali di Sky trasmetteranno le partite più interessanti sugli altri campi. —[email protected] (Web Info)