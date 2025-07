Washington, imprese per Davidovich Fokina e Moutet: Fritz e Medvedev ko

(Adnkronos) – Clamorosa vittoria di Alejandro Davidovich Fokina a Washington, contro Taylor Fritz. Il tennista spagnolo ha eliminato la testa di serie numero uno del torneo, con una doppia rimonta e dopo una battaglia terminata alle 2 del mattino. Vittoria inaspettata nell'Atp 500 americano anche per Corentin Moutet, riuscito a battere in rimonta il russo Daniil Medvedev in un match pieno di colpi di scena.

Fritz, favorito alla vigilia, perde un primo set lunghissimo dopo essere stato in vantaggio prima 3-0 e poi 5-4. Davidovich Fokina, arrivato poi a servire per il primo set, ha perso il turno di battuta dopo un game lungo 18 punti (con tanto di set point fallito), strappando poi il primo parziale al tie-break. L'americano ha vinto il secondo set, riportando il match in equilibrio, per poi perdere il terzo e ultimo set dal 4-1. Grazie a un'altra rimonta incredibile dello spagnolo, che riesce a infilare un parziale di 6-1 e due break cruciali per il passaggio in semifinale. Il match finisce intorno alle 2 del mattino, con lo spagnolo che si sdraia a terra dopo aver salutato l'avversario, tra le risate degli spettatori presenti. Battaglia da ricordare anche tra Corentin Moutet e Daniil Medvedev, eliminato dal francese al termine di un match clamoroso. A partire meglio è il russo, che domina il primo set lasciando solo un game all'avversario. Nel secondo set, dopo una lunga interruzione per mancanza di luce, il francese torna in campo con un'energia nuova e rialza la testa, portando a casa il primo break ai vantaggi (6-4). Nel terzo set, Medvederv spreca di tutto e Moutet arriva al 5-4. Poi, una nuova sospensione per maltempo e un nuovo (decisivo) break per il francese, che al termine di uno scambio da film vince il match e centra la semifinale più importante della sua carriera nell'Atp 500 americano. —[email protected] (Web Info)