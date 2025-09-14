News

Vuelta, proPal invadono Gran Via di Madrid: annullata ultima tappa

by Adnkronos
by Adnkronos 0 comment

(Adnkronos) – Ultima tappa della Vuelta di Spagna 2025 annullata. Centinaia di manifestanti filo-palestinesi hanno invaso parte del percorso, nel centro di Madrid.  Jonas Vingegaard ha vinto così questa ma è stato costretto a saltare la cerimonia di premiazione. Sulla Gran Via, dove i ciclisti avrebbero dovuto transitare più volte, i manifestanti hanno abbattuto le transenne e hanno marciato sulla strada, alcuni intonando slogan per il boicottaggio di Israele. Il gruppo dei ciclisti si è dovuto fermare.   —[email protected] (Web Info)

