Vuelta, oggi la tredicesima tappa: orario, percorso e dove vederla in tv

Torna la Vuelta di Spagna. Oggi, venerdì 5 settembre, si corre la tredicesima tappa della corsa spagnola. Dopo l'arrivo in salita di martedì e il caos di ieri, con la frazione Bilbao-Bilbao sospesa per manifestazioni pro-Pal, i ciclisti tornano in strada per una nuova frazione: 202,7 chilometri che partiranno da Cabezon de la Sal e arriveranno a L'Angliru, per una delle tappe di montagna più attese di questa edizione. Ecco orario della frazione di oggi, percorso e dove vederla in tv e streaming. La tredicesima tappa della Vuelta, come detto, è una delle tappe più attese dell'edizione 2025 della corsa spagnola. Si partirà da Cabezon de la Sal e si percorreranno 140 chilometri senza particolari difficoltà fino al primo GPM, piazzato a L'Alto de la Mozqueta. Si tratta di una salita di prima categoria di 6,3 chilometri all'8,4% di pendenza media. A seguire sarà il turno dell'Alto del Cordal, una prima categoria da 5,5 km e 8,8% di pendenza. Queste due salite saranno il preludio allo spettacolo dell'ultima, l'iconico Angliru. Una salita fuori categoria di 12,4 chilometri con una pendenza media del 9,7%, che in alcuni tratti arriva fino al 23%. La tredicesima tappa della Vuelta di Spagna 2025 inizierà alle 12.10, con l'arrivo dei ciclisti che è previsto tra le 17.14 e le 17.47. La frazione sarà trasmessa su Eurosport e sarà visibile con abbonamento diretto e tramite smart tv sulle piattaforme Dazn e Tim Vision. La corsa sarà visibile anche su Discovery+ e su Dazn in streaming.