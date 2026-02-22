Vittorio Sgarbi, la figlia Evelina: “Le foto parlano da sole, papà non sta bene”

(Adnkronos) –

Continua la tensione familiare tra Vittorio Sgarbi e la figlia Evelina, che ospite oggi a Verissimo è tornata a parlare delle condizioni del padre e dello scontro che da mesi divide la famiglia.

“L’incontro con i periti è stata una farsa, sono anche stufa. Si fanno le perizie senza cartelle cliniche, ogni scusa è buona per manipolare i fatti”, ha dichiarato la giovane che mesi fa ha depositato un’istanza per la nomina di un amministratore di sostegno, sostenendo che Vittorio Sgarbi non sarebbe più in grado di seguire i propri interessi.

Dal canto suo, in un’intervista recente al Corriere della Sera, Vittorio Sgarbi ha dichiarato: “Io voglio solo essere lasciato in pace, non ho scelto io di spettacolarizzare tutto questo”, volendo così prendere le distanze dall’esposizione mediatica della vicenda.

Nel corso dell’intervista, Evelina Sgarbi ha ribadito le accuse nei confronti di Sabrina Colle, compagna di Vittorio Sgarbi: “Se non ci fosse nulla da nascondere, le cartelle cliniche sarebbero già uscite fuori”, ha detto aggiungendo di non essere mai stata contattata direttamente dal padre.

La giovane ha fatto riferimento anche all’udienza del 28 ottobre: “Quando l’ho visto ho capito in che condizioni fosse. Non è lui. Io faccio tutto per mio padre, perché ritengo che le persone che gli stanno attorno non lo aiutino”. E ancora: “Per me è una questione di principio. Le foto parlano da sole. Mi dà fastidio spiegare l’ovvio. Dovrebbe essere in ripresa, ma non mi sembra migliorato”.

—

spettacoli

[email protected] (Web Info)