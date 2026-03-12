News

Violenza sulle donne, Urraro: “Prevenzione culturale passo fondamentale per contrastare il fenomeno”

by Adnkronos
by Adnkronos 0 comment

(Adnkronos) – “La prevenzione culturale rappresenta uno degli strumenti più importanti per contrastare la violenza di genere e accompagnare le vittime in percorsi di recupero e rilancio”. Lo ha sottolineato Francesco Urraro, vice presidente del Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria, intervenendo in occasione dell’incontro “Violenza di genere, tutela delle vittime, prevenzione e percorsi di sostegno”, organizzato in collaborazione con la Fondazione Doppia Difesa Onlus nell’ambito delle iniziative dedicate alla Giornata Internazionale della Donna. 

“L’incontro di oggi è centrale in un’ottica di prevenzione, con un approccio culturale e sociale che coinvolge il mondo universitario e quello associativo”, ha spiegato Urraro. Promuovere prevenzione, tutela delle vittime e percorsi concreti di autonomia attraverso la formazione universitaria è l’obiettivo del protocollo di intesa “Ricomincio da me”, presentato nel corso dell’incontro. Secondo Urraro, accanto agli strumenti repressivi messi in campo dal legislatore, è necessario rafforzare il lavoro sul piano culturale e sociale, coinvolgendo università, scuole e famiglie. “Non si può soltanto reprimere un fenomeno come la violenza di genere, che provoca danni enormi non solo fisici ma anche morali e sociali”, ha osservato. 

In questo contesto iniziative come quella promossa da Unimarconi rappresentano, ha aggiunto Urraro, “un passo importante nella direzione della prevenzione, offrendo alle donne vittime di violenza opportunità concrete di formazione, crescita e rilancio”. 

cronaca

[email protected] (Web Info)

Potrebbe interessarti

Roma, operai trovano ossa umane durante lavori di...

Violenza sulle donne, UniMarconi e Fond. DoppiaDifesa presentano...

Cancro prostata, nuovi dati su efficacia radiofarmaco in...

Gic 2026, filiera del calcestruzzo guarda al futuro...

Bobo Vieri in ospedale, come sta dopo l’intervento...

Bonaccorti, il cancro al pancreas: cos’è la malattia...

Referendum giustizia, propaganda per il No in una...

Dazi Usa, Trump avvia procedura per nuove misure...

“Meghan come Sarah Ferguson”, duchessa sponsor a un...

LetExpo, Fiorentino (Circolo delle Imprese): “Con Alis comunanza...