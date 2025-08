‘Vicoli in Festa’, dall’8 al 10 agosto nel centro storico di Sant’Oreste

(Adnkronos) – L’estate è il momento ideale per scoprire borghi affascinanti, tradizioni autentiche e sapori locali. Tra gli appuntamenti più caratteristici nel Nord di Roma si svolgerà la consueta manifestazione “Vicoli in Festa”, che animerà il centro storico di Sant’Oreste dall’8 al 10 agosto 2025. Giunta alla sua 33ª edizione, la Festa dei Vicoli è uno degli eventi più attesi dell’estate laziale, che attira ogni anno migliaia di visitatori, curiosi e appassionati di cultura popolare. Tra le stradine e i vicoli suggestivi del borgo medievale, i visitatori potranno vivere un’esperienza unica fatta di: stand gastronomici – sapori autentici della cucina romana e specialità locali; mercatini artigianali ed esposizioni – creazioni artistiche e manufatti dei vicoli; percorsi tematici – itinerari culturali, fotografici, musicali e artigianali; spettacoli dal vivo – artisti di strada, concerti, performance e DJ set; percorso associativo – incontro con le realtà culturali e sociali del territorio Organizzata dalla Pro Loco di Sant’Oreste, con il patrocinio del Comune di Sant’Oreste e della Regione Lazio, la festa dei Vicoli santorestese è diventata un simbolo dell’identità e dell’accoglienza del borgo. Ogni anno il programma si arricchisce di nuove iniziative, che offrono agli abitanti e al pubblico un’atmosfera di festa, condivisione e valorizzazione del territorio. Per info: [email protected] tel. 320/1635756; Comune di Sant’Oreste – Ufficio Cultura Tel. 0761/578401; https://www.facebook.com/proloco.santoreste/?locale=it_IT —[email protected] (Web Info)