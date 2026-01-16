News

VicenzaOro 2026, Zoppas (Ice): “Comparto orafo +120% tra 2019-2024”

by Adnkronos
by Adnkronos 0 comment

(Adnkronos) – “Dal 2019 al 2024 c’è stata una crescita del 120%. Il comparto orafo-gioielliero è molto importante per il made in Italy e si inserisce nei canali anche della moda, che è molto strategica per la nostra immagine. L’agenzia Ice, nel coordinamento del sistema Paese riferito alle attività governative, porta a questa edizione circa 600 buyers. All’estero siamo visti come leader anche di questo settore”. Sono le parole di Matteo Zoppas, presidente di Ice Agenzia, nella prima giornata di Vicenzaoro January 2026, la fiera dedicata alla filiera del settore orafo, gioielliero e orologiero.  

Zoppas si sofferma poi sull’andamento dell’e-commerce nel settore gioielliero: “C’è una tendenza alla crescita dell’e-commerce e una mutazione della tendenza dei produttori di vedere prodotti che, a parità di funzione, hanno meno materiale, però comunque vengono apprezzati nel mondo. L’e-commerce questo lo può agevolare”, conclude. 

economia

[email protected] (Web Info)

Potrebbe interessarti

VicenzaOro 2026, inaugurato oggi il Salone internazionale del...

Bassetti replica a Belen: “Se parla del vaccino...

Vicenzaoro 2026, Farsura (Ieg): “Brand riconosciuto a livello internazionale”

Vicenzaoro 2026, Zaia: “Comparto da oltre 10mld in...

Aviaria, 60 focolai in Ue. La Commissione: “Monitoriamo...

Sanremo, Carlo Conti porta il Festival nel cuore...

Lo snowboard a Milano Cortina 2026: regole e...

Ricky Tognazzi: “Sono un maschio femmina. Simona Izzo?...

Scoperta una struttura neolitica legata all’uso delle acque...

Vicenzaoro 2026, sindaco Possamai: “Momento più internazionale per...