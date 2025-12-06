News

Vicenza, morta Diana Canevarolo: era stata trovata in una pozza di sangue dal marito

by Adnkronos
È morta, Diana Canevarolo, la donna di 49 anni trovata in una pozza di sangue giovedì all’alba nel cortile di casa a Torri di Quartesolo (Vicenza). Il decesso è stato decretato oggi pomeriggio, al termine dell’iter di accertamento della morte cerebrale da parte del reparto di Rianimazione dell’ospedale San Bortolo di Vicenza. La donna aveva un ampio trauma cranico e le sue condizioni erano apparse disperate fin da subito.  

La Procura, che ha aperto un fascicolo ma senza alcuna ipotesi circostanziata, ha disposto l’autopsia. Dovrà accertare cosa o chi abbia procurato la grave ferita alla donna che ha trascorso in quelle condizioni alcune ore prima di essere trovata così dal marito, il primo a chiamare i soccorsi.  

