News

Vicario esce dalla porta e regala il gol al Fulham, che papera in Premier League

by Adnkronos
by Adnkronos 0 comment

(Adnkronos) –
Papera per Guglielmo Vicario in Premier League. Oggi, sabato 29 novembre, il portiere azzurro del Tottenham si è reso protagonista di un grossolano errore che ha regalato il gol del 2-0 al Fulham al Tottenham Hotspur Stadium. L’ex estremo difensore dell’Empoli, ormai da tempo nel giro della Nazionale, ha esagerato nell’impostazione dal basso, avventurandosi sulla fascia destra e lasciando completamente sguarnita la porta. 

Vicario ha poi rinviato il pallone, ma non abbastanza lontano. La sfera è infatti arrivata dalle parti di Wilson, che ha visto la porta libera e ha calciato da oltre 30 metri, trovando un tiro a giro su cui i difensori degli Spurs non sono riusciti a intervenire. 

 

sport

[email protected] (Web Info)

Potrebbe interessarti

Lorenzo Musetti e Veronica Confalonieri di nuovo genitori,...

Superenalotto, estratta la combinazione vincente di sabato 29...

Formula 1, Piastri in pole davanti a Norris...

Modric pronto a battere, arbitro dice ‘no’: ‘giallo’...

Torino, lite in strada con il compagno: donna...

Roma, manifestanti ProPal bruciano immagine Crosetto: “Non ci...

Serie A, oggi Milan-Lazio – Diretta

Addio al drammaturgo Tom Stoppard, premio Oscar per...

Auto si schianta contro guardrail e si spezza...

Juventus, infortunio per Vlahovic: “Mi sono fatto molto...