Vialli avrebbe compiuto oggi 61 anni, il ricordo di Mancini: “Ti voglio bene”

Gianluca Vialli avrebbe compiuto oggi, mercoledì 9 luglio, 61 anni. Roberto Mancini ha voluto ricordare l'ex compagno di squadra e grande amico, scomparso nel 2023, con un post condiviso sui social: "Ciao Luca, tanti auguri di buon compleanno, ti voglio bene". La dedica è stata condivisa a corredo di due scatti che ritraggono Roberto Mancini e Gianluca Vialli a bordo campo mentre si scambiano l'abbraccio che risale all'estate del 2021 dopo la conquista dell’Europeo. "L'amicizia è una sola anima che abita in due corpi, un cuore che batte in due anime", continua il post condiviso dall'allenatore che ha scelto una citazione di Aristotele. Un'immagine che è rimasta impressa nel cuore di ogni tifoso: "Siete stati e sarete per sempre uno degli esempi più belli per spiegare cosa sia la vera amicizia", ha commentato un utente. Nelle Instagram stories, Mancini ha pubblicato invece una foto di vecchia data che ritrae i due da giocatori accompagnata dalle note 'È la dura legge del gol' degli 883. La dimostrazione del profondo legame che li legava. Gianluca Vialli è scomparso prematuramente all’età di 58 anni il 5 gennaio del 2023. L’ex calciatore è morto a Londra al Royal Hospital dove era stato ricoverato in seguito al peggioramento delle sue condizioni di salute a causa del tumore al pancreas, diagnosticatogli nel 2017. —[email protected] (Web Info)