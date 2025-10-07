“Vespa infame”, la scritta spuntata in un ascensore della Rai. Rossi: “Intimidazioni inaccettabili”

(Adnkronos) –

"Vespa infame", questo recita una scritta contro Bruno Vespa comparsa in uno degli ascensori della sede Rai di Via Teulad, a Roma. L'episodio è stato denunciato alle forze dell'ordine che hanno avviato indagini per risalire ai responsabili. L’Ad Giampaolo Rossi fa sapere che la "Rai esprime ferma condanna per la scritta offensiva e infame" rivolta al giornalista, storico volto del servizio pubblico. "Si tratta – prosegue – di un episodio grave che rappresenta una forma di intimidazione e di intolleranza inaccettabile. Simili comportamenti non appartengono alla cultura del dialogo e del rispetto che devono caratterizzare ogni luogo di lavoro, tanto più una sede del Servizio Pubblico radiotelevisivo". E conclude: "La Rai ribadisce il proprio impegno a difesa del pluralismo, del confronto civile tra opinioni diverse e della libertà di espressione, principi fondanti della sua missione. Ogni forma di linguaggio d’odio o minaccia personale è incompatibile con questi valori''.

