Verstappen trionfa a Las Vegas con Red Bull, Ferrari lontane

Max Verstappen con la Red Bull vince il Gp di Las Vegas oggi, domenica 23 novembre, e tiene aperto il Mondiale 2025 quando mancano 2 gare al termine della stagione. L’olandese, campione del mondo in carica, trionfa in Nevada precedendo la McLaren del britannico Lando Norris, leader della classifica iridata, e la Mercedes del britannico George Russell. Quarta posizione per la McLaren dell’australiano Oscar Piastri, seguito dalla Mercedes di Kimi Antonelli.
Sesta posizione per la Ferrari del monegasco Charles Leclerc, seguito dalla Williams dello spagnolo Carlos Sainz. Ottavo il francese Isack Hadjar al volante della RB, davanti alla Sauber del tedesco Nico Hulkenberg. Il britannico Lewis Hamilton, con l’altra Ferrari, chiude al decimo posto. Il Mondiale prosegue domenica prossima con il Gp del Qatar, penultimo atto del campionato.
