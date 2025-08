Verstappen resta in Red Bull, l’annuncio: “Il mio futuro è sempre stato chiaro”

(Adnkronos) –

Max Verstappen resta alla Red Bull. Il pilota olandese, al centro di numerose voci di mercato nelle scorse settimane, ha voluto scacciare ogni dubbio sul suo futuro parlando alla vigilia del Gp di Ungheria, in programma domenica 3 agosto: "È stato interessante leggere le belle storie che sono uscite in questi giorni", ha detto Verstappen. "Non ho mai voluto commentare perché ero concentrato sui dialoghi che erano in corso il team. Stiamo parlando di come migliorare le nostre prestazioni e di alcune idee per la macchina del prossimo anno", ha spiegato il campione del mondo in carica durante la conferenza stampa dei piloti, "credo però che ora sia giunto il momento di mettere a tacere tutte queste voci: per me è sempre stato chiaro che sarei rimasto in Red Bull. E questa era anche la sensazione generale del team". L'annuncio di Verstappen, sogno proibito di Mercedes e Aston Martin, arriva dopo aver visto 'scadere' la clausola che gli avrebbe permesso di liberarsi dal suo contratto con la Red Bull. Il quarto posto arrivato a Spa, nell'ultimo Gp del Belgio, con Verstappen che è stato preceduto dalle due McLaren di Piastri e Norris e dalla Ferrari di Leclerc, gli ha infatti regalato la certezza di essere nella top tre della classifica Piloti. Proprio questa condizione annulla una clausola 'di rendimento' presente nel suo contratto. Secondo gli accordi presi con la Red Bull infatti, se Verstappen si fosse trovato in un certo punto del campionato, ovvero la pausa estiva, fuori dalla top tre, avrebbe potuto esercitare un'opzione per liberarsi dal suo contratto.