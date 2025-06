Verissimo, Manuela Arcuri: “Mi chiesero di alzare la maglietta durante un provino”

(Adnkronos) –

Manuela Arcuri ospite a Verissimo ha parlato della sua carriera, definendola come un percorso ricco di soddisfazioni e successi. Ma, come in tutte le cose belle, l'attrice non ha nascosto le difficoltà affrontate nel corso degli anni: dai pregiudizi fino alle avance ricevute durante i provini. L’intervista con Silvia Toffanin, registrata lo scorso marzo, è stata riproposta oggi, sabato 7 giugno. Manuela Arcuri ha raccontato senza filtri le difficoltà incontrate all’inizio della sua carriera, quando il successo è arrivato accompagnato da pregiudizi e situazioni spiacevoli: "Mi sono arrivate molte critiche a causa della mia bellezza. All'inizio nessuno poteva dire che ero bella e anche brava, un connubio difficile da ammettere. Dovevo dimostrare il doppio rispetto a un'altra persona", ha ammesso l'attrice che ha dovuto fare i conti anche con delle esperienze negative. "Una volta un regista, non si sa se vero o finto, mi disse durante il provino 'fammi vedere il seno, alzati la maglietta'", ha raccontato Manuela Arcuri, descrivendo l'imbarazzo provato in quel momento. "Ero una ragazzina, davanti una macchina da presa, stavo semplicemente facendo un provino. Uno dei tanti momenti in cui mi sono detta 'ecco non è per me, non mi sento a mio agio'. Tornavo sconfitta e delusa da queste situazioni, anche dispiaciuta, perché queste cose ti feriscono". E non sono mancati altri episodi con registi o produttori che le chiedevano appuntamenti: "Nella prima fase della mia carriera, quando facevo la gavetta, diversi marpioni cercavano di conquistarmi. Noi donne siamo bersagliate, dobbiamo essere forti e coraggiose. Dobbiamo saper rispondere e saper andare via", ha aggiunto. —[email protected] (Web Info)