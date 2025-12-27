News

‘Verissimo – Le storie’, sabato 27 dicembre: le interviste di oggi

by Adnkronos
by Adnkronos 0 comment

(Adnkronos) –
Oggi, sabato 27, e domani, domenica 28 dicembre, alle 16.30 su Canale 5, appuntamento con ‘Verissimo – Le storie’, le interviste più intense realizzate in questa stagione da Silvia Toffanin.  

Tra le interviste inedite, Silvia Toffanin accoglierà Ernst Knam, Ginevra Morsilli – che con la sua storia e il suo talento ha conquistato il pubblico di Tú sí que vales – e Mita Medici.  

Tra le interviste di sabato, il pubblico potrà rivedere quelle di Annamaria Bernardini de Pace, Tina Cipollari, Ascanio Pacelli e Iva Zanicchi.  

Nell’appuntamento domenicale, imperdibili le interviste che vedono per protagoniste tre grandissime attrici: Valeria Bruni Tedeschi, Elena Sofia Ricci e Ornella Muti. Spazio all’amore con Veronica Peparini e Andreas Müller. A Verissimo anche il talento e la storia di Arisa. E poi, le interviste-ritratto di Max Giusti e Sonia Bruganelli. 

spettacoli

[email protected] (Web Info)

Potrebbe interessarti

Buccia di limone, basilico e rosmarino: perché farli...

Telefono Android lento? Ecco come svuotare la cache

Ballando, la domanda che imbarazza Delogu: “Con Nikita...

Marracash ‘torna’ da Elodie, il gesto social che...

Mohammad Hannoun, chi è il presidente dei Palestinesi...

Abbuffate di Natale, i consigli della nutrizionista per...

Australian Open, forfait per Draper: “Soffro ancora per...

Aiuti all’Ucraina, Salvini: “Situazione cambiata, in decreto legge...

Jim Jarmusch chiede la cittadinanza francese: “Voglio evadere...

Kevin Costner, costumi non pagati per 440mila dollari:...