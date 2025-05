Verissimo, gli ospiti e le interviste di oggi sabato 31 maggio

(Adnkronos) – Nuovo doppio appuntamento con 'Verissimo', il talk show condotto da Silvia Toffanin, che andrà in onda oggi sabato 31 maggio alle 16:30 e domenica 1 giugno alle 16:30 su Canale 5, dove verranno proposte le interviste più intense e appassionanti realizzate in questa stagione. Tra le interviste di oggi, il pubblico potrà rivedere quelle di Riccardo Scamarcio, Camila Giorgi, Garrison Rochelle. Ma non solo: andrà in onda la storia di rinascita di Bianca Guaccero. E non mancherà il grande carisma di Elodie. Tra gli ospiti dell'appuntamento domenicale: il talento e il successo internazionale de Il Volo, la passione per la cucina di Benedetta Rossi, l'amore di Guenda Goria per la sua famiglia. E a Verissimo il racconto di vita di Vanessa Incontrada. —[email protected] (Web Info)