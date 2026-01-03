Venezuela, media: forti esplosioni a Caracas, avvertito anche sorvolo di aerei

(Adnkronos) – Sono state udite forti esplosioni a Caracas, capitale del Venezuela, accompagnate da suoni simili a sorvoli di aerei. Lo riporta l’Afp, aggiungendo che le detonazioni sono avvenute attorno alle 2 del mattino.

Le esplosioni si verificano mentre il presidente degli Stati Uniti Donald Trump, che ha dispiegato una task force della marina nei Caraibi, ha sollevato la possibilità di attacchi terrestri contro il Venezuela e ha affermato che i giorni del presidente venezuelano Nicolás Maduro erano “contati”.

In un clima di crescente tensione fra i due Paesi, ieri era tuttavia arrivata l’apertura di Maduro al dialogo. “Abbiamo avuto solo un colloquio. Mi ha chiamato venerdì 21 novembre dalla Casa Bianca”, aveva spiegato in un’intervista trasmessa da Vtv dopo che Trump ha detto di aver parlato “molto di recente” con il presidente venezuelano. Intanto, Maduro aveva confermato di essere pronto al dialogo con Washington perché – ha detto – “bisogna iniziare a parlare sul serio”.

