Venezuela, Mariotto e la fine di Maduro: “Ha distrutto il paese”

(Adnkronos) – “Prima o poi doveva finire… Il governo di Maduro è stato una disgrazia per il Paese, lo ha distrutto e ridotto un popolo alla sofferenza”. Lo stilista Guillermo Mariotto, originario del Venezuela, commentando con l’AdnKronos l’arresto dell’ex presidente del Venezuela Nicolas Maduro e della moglie. “Dopo 20 anni spero possa ritornare la democrazia, quella vera, la socialdemocrazia non ha funzionato”, dice Mariotto.

“Certo, a mio avviso sarebbe stato un bene per il Paese che ci fosse stato un cambio di governo diverso, senza l’intervento di Trump e degli americani. Ma c’era da aspettarselo”, dice riferendosi all’attacco degli Stati Uniti, ordinato dal presidente Donald Trump e compiuto nella notte tra il 2 e il 3 gennaio. “Da anni il Venezuela è allo stremo, i cittadini alla fame per colpa di una classe dirigente inadeguata e gli Stati Uniti ‘avvelenati’ dalla droga che parte dai porti del Venezuela”.

