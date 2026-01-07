Venezuela consegnerà fino a 50 milioni di barili di petrolio agli Usa

(Adnkronos) – Il presidente americano Donald Trump ha annunciato che le autorità ad interim del Venezuela consegneranno agli Stati Uniti tra 30 e 50 milioni di barili di petrolio autorizzato e “di alta qualità”, che saranno venduti a prezzo di mercato e i cui proventi saranno sotto il suo controllo come presidente.

“I proventi saranno gestiti da me, in qualità di Presidente degli Stati Uniti d’America, per garantire che siano utilizzati a beneficio del popolo del Venezuela e degli Stati Uniti – ha spiegato su Truth Social -, Ho chiesto al Segretario all’Energia Chris Wright di attuare immediatamente questo piano. Il petrolio sarà trasportato da navi cisterna e portato direttamente ai moli di scarico negli Stati Uniti”.

Intanto, nella giornata di ieri, Trump ha dichiarato di non aspettarsi nuove elezioni in Venezuela entro i prossimi 30 giorni, affermando che il Paese deve essere prima “rimesso in piedi”. “Dobbiamo sistemare il Paese prima. Non si possono fare elezioni”, ha detto in un’intervista a Nbc News, aggiungendo che il processo richiederà tempo.

La posizione di Washington contrasta con quanto previsto dalla Costituzione venezuelana, che impone la convocazione di nuove elezioni entro 30 giorni in caso di assenza permanente del presidente. Il governo di Caracas continua però a considerare Nicolás Maduro, arrestato sabato dalle forze statunitensi, come legittimo capo dello Stato. Delcy Rodríguez, vicepresidente dal 2018, ha prestato lunedì scorso giuramento come presidente ad interim su mandato della Corte Suprema.

Secondo il presidente Usa, l’industria petrolifera americana potrebbe avviare operazioni di ampia portata in Venezuela in meno di 18 mesi, a fronte di “un’enorme quantità di denaro” che le compagnie statunitensi investirebbero e che potrebbe essere recuperata attraverso i ricavi o con rimborsi da parte dell’amministrazione Usa. Si tratterebbe, ha sottolineato, di un “grande investimento”, senza tuttavia fornire stime precise sui costi.

Secondo Trump, un Venezuela nuovamente produttore di petrolio sarebbe vantaggioso per gli Stati Uniti perché contribuirebbe a mantenere bassi i prezzi dell’energia. Trump ha inoltre affermato che le compagnie petrolifere, pur non essendo state avvisate in anticipo dell’operazione che ha portato alla cattura di Nicolás Maduro, “sapevano che qualcosa era in preparazione” e sarebbero pronte a intervenire. Il presidente ha ribadito che la sua priorità resta “sistemare” il Paese e rilanciare il settore petrolifero, più che favorire nell’immediato una transizione democratica.

Il governo ad interim del Venezuela ha intanto proclamato sette giorni di lutto nazionale per i membri delle forze armate uccisi durante l’operazione militare statunitense condotta a Caracas per arrestare Maduro. “Ho deciso di dichiarare sette giorni di lutto nazionale in onore e in memoria delle giovani donne e dei giovani uomini che hanno sacrificato la loro vita in difesa del Venezuela”, ha annunciato alla tv di Stato la presidente ad interim Rodríguez.

Secondo le autorità venezuelane, nell’attacco sono stati uccisi almeno 24 soldati. In un post su Instagram, le forze armate – che si definiscono Esercito Bolivariano in omaggio a Simón Bolívar – hanno scritto che “24 stelle sono state strappate dal nostro firmamento bolivariano dalla mano codarda dell’impero”, accompagnando il testo con le foto dei militari caduti.

In precedenza, il governo di L’Avana aveva riferito che anche 32 membri delle forze di sicurezza cubane erano stati uccisi nella stessa operazione. Secondo esperti, da anni militari e agenti dell’intelligence di Cuba, alleato di Caracas, operano in Venezuela occupandosi della sicurezza personale di Maduro e contribuendo a mantenere la disciplina all’interno delle forze armate.

—

internazionale/esteri

[email protected] (Web Info)