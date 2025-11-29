News

Venezuela, avvertimento di Trump: “Lo spazio aereo sia considerato interamente chiuso”

by Adnkronos
by Adnkronos 0 comment

(Adnkronos) – Lo spazio aereo sul Venezuela “sia considerato interamente chiuso”. E’ l’avvertimento lanciato dal Donald Trump in un post su Truth social: “A tutte le compagnie aeree, i piloti, gli spacciatori di droga e i trafficanti di esseri umani: si prega di considerare lo spazio aereo sopra e intorno al Venezuela come chiuso nella sua interezza”, ha scritto il presidente degli Stati Uniti.  

Il post arriva dopo che il New York Times rivela che la settimana scorsa il Trump ha avuto un colloquio telefonico con il presidente venezuelano Nicolas Maduro, con cui avrebbe discusso l’ipotesi di un incontro.  

internazionale/esteri

[email protected] (Web Info)

Potrebbe interessarti

Yermak, chi è il ‘tagliatore di teste’ alleato...

Allarme esorcisti: “Dalle feci al sesso in chiesa,...

Perugia, coppia trovata morta in casa: uccisi a...

A Westminster Abbey i canti Natale voluti da...

Verissimo, chi è Antonella Mosetti: dalla carriera in...

Reggio Emilia, crolla il soffitto di un’abitazione a...

Mainolfi: “Infermiere centrale per territorio, cronicità ed equità...

Costantino Vitagliano a Verissimo: chi è l’ex tronista,...

All’Università ‘Luigi Vanvitelli’ statua dedicata al giudice Rosario...

Tu si que vales, stasera 29 novembre: ospiti...