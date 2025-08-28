News

Venezia 2025, è il giorno di George Clooney ed Emma Stone

(Adnkronos) – Dopo la cerimonia d'inaugurazione di mercoledì sera, oggi giovedì 28 agosto la Mostra del cinema di Venezia 2025 è pronta a far sfilare sul red carpet alcune delle stelle più brillanti del cinema. Tre film in Concorso, un red carpet da capogiro e almeno un Oscar nell'aria.  Si parte presto: alle 16.15, in Sala Grande, torna László Nemes, che dieci anni fa stregò i cinefili con 'Il figlio di Saul'. Ora presenta 'Orphan', altra immersione cupa nella storia e nella solitudine dell'uomo. Alle 19, l'eleganza conturbante di Emma Stone è protagonista in 'Bugonia' di Yorgos Lanthimos. Per lei, Venezia fu l'inizio del sogno con 'La La Land'. Chissà che non accada di nuovo.  E poi, in seconda serata, il colpo di grazia: 'Jay Kelly' di Noah Baumbach (21.45, Sala Grande), girato tra Toscana e Lombardia, con un cast che pare una cena di gala: George Clooney, Adam Sandler, Laura Dern e perfino un cameo di Alba Rohrwacher. —[email protected] (Web Info)

