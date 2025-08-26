Veneto, stallo su candidato centrodestra. Fdi: “Non escluso nome Lega ma nulla è deciso”

(Adnkronos) – Sciolto il nodo del candidato governatore in Toscana, con l'investitura ufficiale del sindaco di Pistoia Alessandro Tomasi, per il centrodestra restano ancora diverse partite da chiudere in vista delle prossime regionali. Una delle più delicate è quella del Veneto, Regione che la Lega punta a mantenere dopo lo stop alla ricandidatura del presidente Luca Zaia, fermato dal limite dei mandati. Nonostante alcune aperture da parte di Fratelli d'Italia sull'ipotesi di un candidato leghista, la situazione resta in stallo, in attesa di un vertice tra i leader del centrodestra. Alla domanda se Fdi si sia decisa a sostenere un nome espresso dalla Lega, il senatore veneto Raffaele Speranzon, interpellato dall'Adnkronos, chiarisce: "Non mi pare proprio. C'è solo una frase che ha detto Luca De Carlo (intervistato da 'La Stampa', ndr): sarebbe uno straordinario atto di generosità verso la Lega. Come a dire: non lo escludiamo. Ma la questione non è affatto definita. Nella dichiarazione di De Carlo io mi ritrovo: nulla è escluso, ci mancherebbe. Fin dall'inizio abbiamo detto che non ci sono preclusioni nei confronti di nessuno, tenendo però conto che Fdi, alle ultime elezioni, è stata la forza politica che ha raccolto la stragrande maggioranza dei voti di centrodestra in Veneto". Il vice capogruppo di Fratelli d'Italia al Senato rimanda la decisione al tavolo dei leader – Giorgia Meloni, Matteo Salvini, Antonio Tajani e Maurizio Lupi – che dovranno sciogliere definitivamente il nodo: "Rimandiamo tutto a quando, a livello di leader nazionali, si deciderà cosa fare. Da parte nostra, in questo momento, c'è grande serenità, con la convinzione che sarà scelto il miglior candidato possibile", spiega Speranzon, considerato a sua volta tra i papabili di Fdi insieme al coordinatore del Veneto De Carlo. "Non ne facciamo una questione di partito. L'unica certezza – insiste – è che il criterio per la scelta non sarà la casacca, ma le qualità del candidato". Quanto all'ipotesi di una Lista Zaia – che la Lega, tra l'altro, avrebbe accantonato – resta lo scetticismo di Fdi: "Francamente – dice ancora Speranzon – non era mai successo che ci fosse una lista del presidente uscente senza che fosse candidato alla presidenza. Forse potrà esserci una lista del candidato presidente, ma è una valutazione che spetterà ai leader dei partiti". Diverso il discorso sulla candidatura di Zaia come capolista in tutte le province venete: "E' un'ottima notizia. La sua candidatura permetterà alla Lega di ottenere un ottimo risultato e al centrodestra, nel complesso, di non disperdere il consenso che Zaia ha saputo conquistare anche a livello personale. Ben venga". —[email protected] (Web Info)