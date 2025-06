Veneto, escursionista trovato morto in Val Pramper: era disperso da venerdì

(Adnkronos) – È stato ritrovato senza vita l'escursionista sessantenne disperso da venerdì in Val Pramper nel Bellunese. In base alle informazioni dei familiari e alle geolicalizzazioni del cellulare, l'uomo doveva trovarsi nell'area di Forcella Moschesin, che aveva indicato come sua meta. Da questa mattina alle 6.30 le ricerche dei soccorritori si sono concentrate nella zona e, intorno alle 12.50, durante un sorvolo, l'elicottero dei vigili del fuoco ha individuato il corpo dell'uomo, precipitato sul Castello di Moschesin. Come fa sapere il Soccorso alpino, la salma è stata recuperata e portata alla piazzola di Forno di Zoldo per essere data in consegna al carro funebre. Da una prima ricostruzione, l'uomo è scivolato ed è caduto tra le rocce. Alle ricerche oggi hanno preso parte una cinquantina di persone tra Soccorso alpino della II delegazione Dolomiti bellunesi e della guardia di finanza, dei vigili del fuoco e dei carabinieri forestali. —[email protected] (Web Info)