News

Vaticano, padre Georg: “Prima che Papa Francesco morisse gli ho chiesto scusa”

by Adnkronos
by Adnkronos 0 comment

(Adnkronos) –
Mons. Georg Gänswein e papa Francesco hanno avuto un rapporto conflittuale ma poco prima che il pontefice argentino morisse c’è stata la riconciliazione. Lo ha raccontato lo stesso mons. Ganswein ai margini della presentazione di un volume di omelie inedite di Benedetto XVI: “Con Francesco non era sempre facile il rapporto, ma prima che morisse sono andato da lui e mi sono scusato”. 

“La realtà – ha detto Ganswein, oggi nunzio apostolico in Lituania – è realtà: c’è stato qualcosa che non funzionava e io non ho chiuso gli occhi e ho chiesto scusa”. Padre Georg a giugno è stato a S. Maria Maggiore: “Sono andato sulla tomba di Francesco. E ho pregato”.  

E sulla possibilità di un ritorno a Roma: “Dopo 28 anni a Roma il mio cuore è romano”. “Non sono profeta – ha aggiunto ai margini della presentazione del volume – io ora ho questa bella sfida nei Paesi Baltici e sotto l’aspetto geopolitico c’è una situazione non facile. Sento una certa preoccupazione”. 

cronaca

[email protected] (Web Info)

Potrebbe interessarti

Schillaci: “Nostra attenzione a obesità è molto alta,...

Mulè (Fi): “Oltre 20% adolescenti sovrappeso e 5%...

Ue, Italia candida Roma come sede dell’Autorità doganale...

Generali, addio a Natixis ma confermati target del...

Ue, il ministro greco Pierrakakis è il nuovo...

Sinner verso la nuova stagione, ma quando può...

Confindustria Nautica, Formenti: “Fare sistema” per rafforzare blue...

Nautica, Urso: “Pilastro d’eccellenza per Made in Italy...

Bere 2 litri d’acqua al giorno per un...

Putin chiama Maduro: “Solidarietà di fronte a pressioni...